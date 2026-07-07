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رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از مواج شدن دریای مازندران از اواخر وقت امروز سهشنبه تا صبح پنجشنبه خبر داد و شنا و قایقرانی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از ناپایداری شرایط جوی و مواج شدن دریای مازندران از اواخر وقت امروز سهشنبه تا صبح پنجشنبه خبر داد.
باقر سلطانی گفت: با نفوذ جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، شرایط جوی سواحل استان ناپایدار خواهد شد و این سامانه از اواخر وقت سهشنبه ۱۶ تیرماه آغاز شده و تا صبح پنجشنبه ۱۸ تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت، نواحی ساحلی و دور از ساحل استان تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید قرار میگیرند و ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل به حداکثر ۲.۱ متر خواهد رسید.
رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با هشدار نسبت به مخاطرات این سامانه گفت: در این شرایط، احتمال غرق شدن شناگران و شناورهای تفریحی وجود دارد و فعالیتهای صیادی پره، تردد شناورهای گردشگری و همچنین ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر با اختلال همراه خواهد بود.
سلطانی با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی، شنا و قایقرانی را در این مدت ممنوع اعلام کرد و از جامعه صیادی خواست از فعالیت در دریا خودداری کنند.
وی همچنین از اپراتورهای شناورهای بزرگ خواست در انجام ترددهای ساحلی و فراساحلی، احتیاط لازم را رعایت کنند.