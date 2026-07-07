کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز و فردا افزایش محسوس دما و وزش باد گرم بویژه در نیمه شرقی استان و بعدازظهر افزایش باد شمال غربی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

افزایش محسوس دما و وزش باد گرم در هرمزگان، ۱۶ تیر

افزایش محسوس دما و وزش باد گرم در هرمزگان، ۱۶ تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: با توجه به وزش باد‌های نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در نیمه شرقی استان افزایش باد گرم و کاهش رطوبت نسبی هوا افزایش محسوس دمای بیشینه مورد انتظار است.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط غربی و مرکزی استان افزایش باد‌های شمال غربی پیش بینی و علاوه بر متلاطم شدن دریا، بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی نیز محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش محسوس دمای بیشینه (تا ۴ درجه سلسیوس) بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی و توصیه می‌شود از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه ظهر خودداری شود.