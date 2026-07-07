به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشین یگانه گفت: همزمان با آغاز تمهیدات امدادی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در کشور عراق، ۱۰ تیم عملیاتی تخصصی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با بهره‌گیری از نیروهای مجرب، تجهیزات تخصصی امداد و نجات و امکانات لجستیکی، به شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این مأموریت در راستای مسئولیت‌های انسان‌دوستانه و مأموریت‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، افزود: تیم‌های اعزامی متشکل از امدادگران و نجاتگران آموزش‌دیده در حوزه‌های امداد و نجات، فوریت‌های امدادی، پشتیبانی عملیاتی و خدمات بشردوستانه هستند که با آمادگی کامل در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و همچنین نقاط پرتردد زائران و عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی مستقر خواهند شد..