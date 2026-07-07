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در حالی که شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز در وضعیت قابل قبول است هوا در شاهین شهر و خمینی شهر ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح سهشنبه ۱۶ تیرماه با میانگین ۹۷ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۰، پارک زمزم ۶۸، دانشگاه صنعتی ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۴، رودکی ۱۰۰، زینبیه ۹۲، سپاهانشهر ۹۴، فرشادی ۸۴، فیض ۷۱ و میرزا طاهر ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۱۵، پروین اعتصامی ۱۰۹، رهنان ۱۳۵، کاوه ۱۰۷، کردآباد ۱۱۹ و ولدان ۱۰۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و در شاهینشهر ناسالم برای گروههای حساس است.
هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت.