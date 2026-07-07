به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رحمت حاجی زاده مدیر منطقه با بیان این خبر اظهار داشت: براساس مصوبه وزارت کشور چندین سال است که مرز تمرچین پیرانشهر به عنوان یکی از مرز‌های رسمی جهت تردد زائرین اربعین حسینی (ع) تعیین شده است و با عنایت به هماهنگی صورت گرفته شده با دستگاه‌های متولی و استانداری آذربایجان غربی، تدابیر و برنامه ریزی‌های لازم از طرف منطقه میاندوآب جهت تامین زیرساخت‌های سوخترسانی مطلوب به اتوبوس‌ها وخودرو‌های متردده زائرین اربعین حسینی (ع) دراین مرز انجام شده است.

رحمت حاجی زاده افزود: با توجه به موقعیت خاص منطقه میاندوآب و قرار داشتن در محور مواصلاتی شمال غرب کشور و مرز مشترک با اقلیم کردستان کشور عراق و عبور سالیانه زائرین اربعین حسینی (ع) از مسیر محور‌های مواصلاتی این منطقه، تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با روساء نواحی تابعه هشت شهر جنوب استان آذربایجان غربی و همچنین متصدیان مجاری عرضه انجام شده است و هیچ مشکلی از بابت تامین سوخت زائران عزیز و کاروان‌های اربعین حسینی (ع) وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مسیر تردد زائرین در مسیر‌های منتهی به مرز تمرچین و بسیج همه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وذخیره سازی مطلوب فرآورده‌های نفتی برای تامین سوخت اتوبوس‌های متردده و خودرو‌های شخصی از این مسیر، اظهار امیدواری نموده و افزور: امسال که پنجمین سال توفیق خدمت رسانی به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در این منطقه مهیا شده است با تلاش کارکنان منطقه و صاحبان مجاری عرضه سوخت در حنوب استان اذربایجان غربی، ان شاءالله بتوانیم میزبان خوب و شایسته‌ای برای این عزیزان باشیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و انجام بازدید‌های مستمر تیم‌های فنی عملیاتی، بازرسی، نظارتی و ایمنی در محور‌های منتهی به مرز تمرچین گفت: شرکت‌های پشتیبان تجهیزات جایگاه‌ها و گروه‌های بازرسی منطقه در ایام اربعین حسینی (ع) در مسیر‌های منتهی به مرز تمرچین مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.