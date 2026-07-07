سه موکب در محور هراز و مسیر مشهد مقدس با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خادمیاران رضوی در آمل برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار آمل از راه‌اندازی سه موکب در شهرستان و مسیر‌های منتهی به تهران، قم و مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: روزانه سه هزار پرس صبحانه، ناهار و شام میان زائران توزیع می‌شود.

پولادی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: علاوه بر برپایی مواکب در شهرستان، موکب‌هایی نیز در تهران، قم و مشهد برای ارائه خدمات به زائران راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در محور هراز به عنوان ورودی اصلی استان مازندران، یک موکب در منطقه گزنک و موکب دیگری در محدوده امامزاده عبدالله و مسیر پلیس‌راه مستقر شده است.

فرماندار آمل ادامه داد: موکب مرکزی «طریق‌الرضا» نیز با مشارکت خادمیاران رضوی در خروجی شهرستان آمل به سمت بابل و در مسیر مشهد مقدس، در روستای بوران برپا شده است.

پولادی گفت: این موکب با همکاری بخشداری‌های دابودشت و دشت‌سر، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی، خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران ارائه می‌کند.

وی تصریح کرد: در این ایام، به مدت سه شبانه‌روز، روزانه سه هزار پرس صبحانه، ناهار و شام برای زائران و مسافران مسیر تشییع رهبر شهید توزیع می‌شود.