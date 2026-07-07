به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: این ۴۱ دستگاه ماینر با مصرف حدود ۱۳۰ کیلووات (برق مورد نیاز حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ خانوار ) که بار قابل‌توجهی را به شبکه برق استان تحمیل کرده بود کشف شد. طاهر کیامهر اضافه کرد: مقابله با استخراج رمزارز و سایر جلوه‌های بدمصرفی، یکی از محورهای اصلی طرح ملی "مهتاب"( مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) است و این اقدامات با همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا علاوه بر بهره مندی از دریافت پاداش نقدی ، از هدررفت منابع ملی و آسیب به شبکه برق جلوگیری شود.