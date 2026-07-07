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معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تشریح اقدامات انجامشده در مسیر تشییع شهدای اقتدار گفت: بیش از ۷۴۰۰ نیروی خدمات شهری، ۸۶۶۸ چشمه سرویس بهداشتی، هزاران مخزن پسماند، ۳۰ دستگاه آمبولانس و صدها دستگاه ماشینآلات و تجهیزات برای ارائه خدمات به عزاداران در طول مسیر تشییع به کار گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داود گودرزی با اشاره به بسیج کامل ظرفیتهای شهرداری برای برگزاری مراسم تشییع شهدای اقتدار اظهار کرد: در طول مسیر تشییع، تمامی امکانات خدمات شهری، ایمنی، حملونقل و پشتیبانی برای خدمترسانی مطلوب به عزاداران بسیج شد تا مراسم با نظم، آرامش و کیفیت مناسب برگزار شود.
وی افزود: در حوزه خدمات عمومی، ۸۶۶۸ چشمه سرویس بهداشتی در مسیر جانمایی شد. همچنین ۸۰ تانکر آب شرب، ۲۷۰ تانکر، ۱۹۱۸ شیر برداشت آب و شبکه گسترده آبرسانی برای رفاه شهروندان پیشبینی شد و تمامی تانکرهای آب پس از گندزدایی به تأیید مراجع نظارتی مربوطه رسیدند.
گودرزی با اشاره به عملیات گسترده پاکیزگی مسیر تشییع گفت: ۱۲۵۰ مخزن پسماند در معابر فرعی مستقر شد، ۹۲ کیلومتر از مسیر بهصورت مستمر نظافت شد، ۱۲ هزار تن پسماند جمعآوری و منتقل شد و ۴۵ کیلومتر از مسیر نیز شستوشو شد. برای اجرای این عملیات، ۷۴۳۴ نیروی خدمات شهری و ۳۶۶ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات نظافت بهکار گرفته شدند و ۸۶ تن کیسه پسماند نیز میان نیروهای خدماتی توزیع شد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: در بخش ایمنی، ۱۱۵۰ دستگاه ماشینآلات، ۱۶۰۰ نیروی انسانی و ۴۳۰ دستگاه تجهیزات تخصصی در طول مسیر مستقر شدند و ۱۰۰ نقطه مخاطره احتمالی نیز بهصورت مستمر پایش شد. همچنین عملیات مهپاشی و خنکسازی در طول مسیر و میدان آزادی با استفاده از واترجت، نردبان و سایر تجهیزات انجام گرفت تا شرایط مناسبی برای حضور عزاداران فراهم شود.
وی با بیان اینکه خدمات امدادی نیز بهصورت ویژه پیشبینی شده بود، افزود: ۳۰ دستگاه آمبولانس در نقاط مختلف مستقر شدند و جانمایی این تجهیزات در ۱۳ بیمارستان و ۳ پایانه انجام گرفت تا در صورت نیاز خدمات درمانی و امدادی بدون وقفه ارائه شود.
گودرزی همچنین از حضور ۲۷۰۰ نیروی کارگری پشتیبان، بازپیرایی ۴۵ کیلومتر از مسیر تشییع و فضاسازی ۹۱۷ بوستان واقع در شعاع یک کیلومتری مسیر خبر داد و گفت: در حوزه انضباط شهری نیز ۳۰۰ خودروی عملیاتی، ۸۰ موتورسیکلت و ۱۰۴۲ نیروی انضباط شهری برای جلوگیری از سد معبر و تسهیل تردد عزاداران در مسیر مستقر بودند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هماهنگی قرارگاه خدمات شهری و مشارکت مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران انجام شد تا مراسم تشییع آقای شهید ایران با بالاترین سطح آمادگی، نظم و کیفیت خدمات شهری برگزار شود.