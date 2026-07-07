به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ انتظار؛ واژه‌ای که در مکتب «آقای شهید ایران» راهی برای امید، حرکت و ساختن آینده به شمار می‌رفت. در روزی که ملت ایران، پیکر مطهر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را با چشمانی اشک‌بار بدرقه می‌کند، روایت پیوند عمیق و عاشقانه او با حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، بار دیگر در حافظه این سرزمین زنده شده است؛ روایتی از رهبری که خود را سرباز امام زمان (عج) می‌دانست و انتظار را رمز ایستادگی، امید و تمدن‌سازی معرفی می‌کرد.