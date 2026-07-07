پخش زنده
امروز: -
همزمان با اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید در مسجد جمکران، بازخوانی فرهنگ انتظار در دیدگاه آقای شهید ایران، بار دیگر پیوند عاشقانه آن مجاهد فرزانه را با مهدویت بیان می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ انتظار؛ واژهای که در مکتب «آقای شهید ایران» راهی برای امید، حرکت و ساختن آینده به شمار میرفت. در روزی که ملت ایران، پیکر مطهر شهید آیتالله سید علی خامنهای را با چشمانی اشکبار بدرقه میکند، روایت پیوند عمیق و عاشقانه او با حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، بار دیگر در حافظه این سرزمین زنده شده است؛ روایتی از رهبری که خود را سرباز امام زمان (عج) میدانست و انتظار را رمز ایستادگی، امید و تمدنسازی معرفی میکرد.