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قم، یکپارچه در سوگ و حماسه؛ بدرقه باشکوه امام مجاهد

آئین تشییع امام مجاهد و رهبر شهید در حرم اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران در حال برگزاری است؛ مراسم تشییع به صورت زنده در حال پوشش است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۰۹:۴۶
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، مسجد جمکران
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