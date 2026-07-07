همزمان با برگزاری مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر امام شهید، آیین بزرگداشت یاد و خاطره ایشان، در پادگان آموزشی تربیتی امام رضای بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام مختاری، امام جمعه موقت بیرجند، در مراسم بزرگداشت امام شهید در پادگان آموزشی تربیتی امام رضای بیرجند ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه ایران اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، به تبیین ابعاد شخصیت مبارزاتی، خدمات ارزنده و نقش بی بدیل ایشان در مقابله با استکبار جهانی پرداخت.

وی با اشاره به توطئه‌های پیچیده و گسترده دشمنان انقلاب اسلامی گفت: با وجود تمامی نقشه‌های دشمن، تاکنون هیچ یک از معاندان نتوانسته اند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را به تصرف خود درآورند و ایران اسلامی با عزت و اقتداری کم نظیر در برابر تهدید‌ها ایستادگی کرده است.

امام جمعه موقت بیرجند، وحدت، ولایتمداری و تمسک به فرهنگ اصیل اسلامی و اسلام ناب محمدی را نخستین و مهمترین عامل این اقتدار و استحکام نظام برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور پرشور و میلیونی مردم در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب را نشانه ای روشن از همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری عمیق ملت به رهبری و آرمان‌های انقلاب دانست و بر تداوم این مسیر نورانی تأکید کرد.