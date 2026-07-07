به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرما ن، سرهنگ “شمس الدینی” اعلام کرد: در بازه زمانی ۲۶ خرداد تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (مصادف با ماه‌های محرم و صفر)، مشمولان قانون خدمت وظیفه عمومی که غیبت ندارند، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه سخا، مجوز خروج از کشور را بدون نیاز به سپردن وثیقه دریافت کنند.

این تسهیلات شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، متعهدان خدمت، دارندگان برگ اعزام، فارغ‌التحصیلان و مشمولان دارای معافیت موقت می‌شود. ثبت درخواست به صورت یک‌مرحله‌ای و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است، مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای خروج از کشور در این ایام نیازی به دریافت مجوز ندارند. از تمامی مشمولان درخواست می‌شود جهت جلوگیری از ازدحام، درخواست‌های خود را در موعد مقرر ثبت نمایند.