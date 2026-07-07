به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم پایانی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بلژیک به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۴ بر یک به سود شاگردان رودی گارسیا به پایان رسید تا به این ترتیب ضمن صعود بلژیک به جمع هشت تیم برتر جام جهانی، آمریکا با شکست حقیرانه به کانادا و مکزیک، دو میزبان حذف شده دیگر از جام بپیوندد تا هیچ‌ یک از سه میزبان این دوره جام جهانی نتوانند به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کنند.

این دیدار پیش از آغاز یک حاشیه عجیب هم داشت. ماجرا از این قرار است که فولارین بالوگان، مهاجم آمریکا در جریان دیدار با بوسنی در یک شانزدهم نهایی با کارت قرمز داور جریمه شده و از حضور در این بازی محروم بود اما پس از تماس دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا - که از سوی هر دو نفر تأیید شد - محرومیت بالوگان با اعمال نفوذ غیراخلاقی و رایزنی رئیس جمهور آمریکا تعلیق شد و او توانست برای این تیم به میدان برود. این تصمیم غیرعادی فیفا بسیار بحث برانگیز شد و علاوه بر فدراسیون فوتبال بلژیک، اعتراض شدید یوفا را نیز به همراه داشت.