مسئول موکب ماهان گفت: این موکب در مسیر تردد زائران، میزبان زائران جنوب کشور در مسیر مشهد مقدس و همچنین زائران بازگشته از تهران است و خدمات اسکان و پذیرایی به آنان ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،علی لنگری، مسئول موکب ماهان، گفت: این موکب در روز‌های اخیر میزبان زائران بندرعباس و دیگر شهر‌های جنوب کشور است که به مقصد مشهد مقدس در حال سفر هستند.

وی افزود: همزمان، تعدادی از زائرانی که از مراسم تهران در حال بازگشت هستند نیز در این موکب پذیرش و از خدمات رفاهی آن بهره‌مند می‌شوند.

لنگری با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این موکب اظهار کرد: برای زائران، وعده‌های صبحانه، ناهار و شام تدارک دیده شده و امکان اسکان شبانه نیز فراهم است تا مسافران پس از استراحت کافی، با ایمنی بیشتری به مسیر خود ادامه دهند.

وی تأکید کرد: موکب ماهان تا پایان موج تردد زائران به فعالیت خود ادامه خواهد داد و آماده خدمت‌رسانی به زائران و مسافران عبوری است.