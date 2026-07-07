اپیزود «نگاه» به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی به عنوان یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» امروز سه شنبه ۱۶ تیر ماه از شبکه تماشا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اپیزود «نگاه» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، سه شنبه ساعت ۲۰ روانه آنتن می‌شود.

این اپیزود که در شهر تهران فیلمبرداری شده است، روایتگر تلاش‌های حرفه‌ای یک عکاس-خبرنگار است که در لحظات ملتهب پس از بمباران یک مکان حساس به آنجا می‌رسد و دچار چالش‌های امنیتی پیچیده‌ای می‌شود.

علیرضا جلالی‌تبار، مهدی علیپور، حامد محمودی، داود بخشی‌خانی و عباس داودی مهرانی در این اپیزود به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به عنوان نخستین سریال با موضوع جنگ رمضان، با ساختاری اپیزودیک که هر قسمت توسط یک کارگردان مستقل ساخته شده است.