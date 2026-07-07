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یکی از مهمترین مصوبات سفر رهبر شهید در سال ۱۳۸۳ به استان همدان ساخت برج خشک برای صرفه جویی در مصرف آب در نیروگاه شهید مفتح بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نیروگاه شهید مفتح در سال ۷۳ به بهرهبرداری رسیده است و این روزها با تمام توان هزار مگاوات ساعت برق تولید می کند.
مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح گفت: سالهای اولیه تولید برق در این نیروگاه سالانه بیش از ۱۲ میلیون مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت میشد که از سالهای ۱۳۹۵ تأمین آب نیروگاه از آب پساب آب شهر همدان تأمین میشود.
عبدالمجید دیناروند افزود: رهبر شهید انقلاب همیشه به صرفه جویی در آب تاکید داشتند، از این رو یکی از مهمترین مصوبههای سفر رهبر شهید در سال ۱۳۸۳ به استان همدان ساخت برج خشک در این نیروگاه بود.
معاون تولید نیروگاه شهید مفتح هم گفت: برج خشک واحد یک در سال ۱۳۹۴ بهرهبرداری رسید و موجب صرفه جویی بیش از ۸۵ درصد در مصرف آب واحد یک شده است.
پژمان اختری افزود: ساخت برج خشک واحد ۲ نیز از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و اکنون بیش هز ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انشاالله سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید.
در نیروگاه شهید مفتح سالانه بیش از ۷ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و به مدار توزیع برق کشور تزریق میشود.