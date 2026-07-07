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موکب بدرقه خورشید زنجان به زائران بدرقه امام شهید روزانه به ۲۰ هزار زائر خدمات ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شهردار زنجان گفت: موکب «بدرقه خورشید» با مشارکت شهرداری زنجان، مواکب مردمی و مساجد شهر راهاندازی شده و روزانه به طور میانگین به ۱۵ تا ۲۰ هزار زائر خدماترسانی میکند.
منصور سلطان محمدی، با اشاره به راهاندازی موکب «بدرقه خورشید» اظهار کرد: این موکب با همت شهرداری زنجان، مواکب مردمی و همراهی مساجد شاخص شهر برای خدمترسانی به زائران برپا شده است.
شهردار زنجان با بیان اینکه در این مجموعه، مواکب تخصصی در حوزه کودک و همچنین بخشهای مختلف خدماتی فعالیت دارند، افزود: خوشبختانه استقبال زائران، بهویژه هموطنانی که از استانهای غربی کشور به سمت تهران در حرکت هستند، بسیار مطلوب بوده است.
وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از خدمات این موکب بهرهمند میشوند و تلاش شده است امکانات مناسبی برای رفاه و پذیرایی از زائران فراهم شود.
سلطان محمدی با اشاره به برنامهریزی برای خدماترسانی در مسیر بازگشت زائران گفت: از فردا نیز موکبی در مسیر برگشت مستقر خواهد شد تا هموطنانی که به استانهای خود بازمیگردند، از خدمات رفاهی و پذیرایی بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: هدف از برپایی این مواکب، خدمت صادقانه به زائران و فراهمکردن شرایط مناسب برای استقبال و بدرقه هموطنان در این رویداد بزرگ است.