به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین رئیس پلیس راه فراجا گفت: از دیشب شاهد ترافیک سنگین در تمام ورودی‌های استان قم از استان‌های همجوار هستیم.

وی افزود: ترافیک سنگین در ورودی از محور‌های مرکزی- قم، تهران- قم و اصفهان- قم اکنون نیز مشاهده می‌شود و خودرو‌های شخصی و اتوبوس کاروان‌ها در ورودی‌های قم به پارکینگ‌ها هدایت می‌شوند.

جانشین رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: با تدابیر انجام شده و حضور شبانه روزی همکارانم در پلیس راه به صورت سواره، موتوری و پیاده خوشبختانه گره ترافیکی وجود ندارد و از رانندگان درخواست می‌کنیم در ورودی‌های شهر توقف نکنند.

محبی گفت که بعد از مراسم پیش بینی می‌شود در خروجی‌های قم مجددا ترافیک سنگین شود و خروج بار زمانبر باشد،

وی افزود: محور‌های مشهد هیچگونه مشکل ترافیکی ندارند و ما تلاش می‌کنیم زائران سالم به مقصد برسند و پیش بینی می شود برخی از زائران پس از قم به سمت محور‌های مشهد حرکت خواهند کرد.

جانشین رئیس پلیس راه فراجا گفت: از شب گذشته ورود خودرو‌های سنگین به قم ممنوع شده است.