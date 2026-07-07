رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از جلوگیری از خسارت قریب به ۱۵۰ میلیارد ریالی به یک واحد پرورش طیور در شهرستان جیرفت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از جلوگیری از خسارت قریب به ۱۵۰ میلیارد ریالی به یک واحد پرورش طیور در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: با پیگیری فوری این سازمان و همکاری شرکت توزیع نیروی برق، برق واحد آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن وصل شد.

فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با اشاره به وقوع طوفان اخیر در شهرستان جیرفت اظهار کرد: بر اثر این حادثه، شبکه برق یکی از واحد‌های پرورش مرغ گوشتی دچار آسیب و موجب قطع برق این واحد شد.

وی افزود: با پیگیری فوری سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و حضور به‌موقع نیرو‌های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان، برق این واحد در کوتاه‌ترین زمان ممکن وصل شد و از بروز خسارتی قریب به ۱۵۰ میلیارد ریال به بخش طیور شهرستان جیرفت جلوگیری به عمل آمد.

سالاری با قدردانی از همکاری و اقدام سریع مجموعه شرکت توزیع نیروی برق، بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران و صیانت از سرمایه‌های بخش کشاورزی تأکید کرد.