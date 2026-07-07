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اطلاعات اظهارنامههای مالیاتی در بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است. مودیان مالیاتی خوزستان برای بررسی، تایید یا رد اطلاعات بارگذاریشده اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از انتقال جزییات اطلاعات معاملات درجشده در اظهارنامهها و خلاصه عملکردهای مالیات بر ارزش افزوده دورههای پاییز و زمستان ۱۴۰۴ به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع) خبر داد و گفت: مودیان مالیاتی استان نسبت به بررسی، تایید یا رد اطلاعات بارگذاریشده اقدام کنند.
علی خورشیدی به سیاستهای این مجموعه مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی تاکید و بیان کرد: در راستای توسعه خوداظهاری، تمکین داوطلبانه و ارتقای شفافیت، اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که توسط مودیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ و همچنین خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ درج شده است به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع) منتقل شده است.
وی گفت: اطلاعات اظهارنامههای مالیاتی در بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است.
خورشیدی افزود: مودیان با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir از مسیر «اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر)»، گزینه «سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر)» و سپس «معاملات اظهارنامه ارزش افزوده» اطلاعات ثبتشده را بررسی و نسبت به تایید یا رد هر یک از آنها اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با تاکید بر اهمیت اقدام بهموقع مودیان اظهار کرد: بررسی و تایید یا رد اطلاعات ثبتشده در مهلت تعیینشده، ضمن افزایش دقت اطلاعات مالیاتی و کاهش مغایرتها، موجب تسریع در فرآیندهای رسیدگی، توسعه نظام مالیاتی هوشمند و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای خوداظهاری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سند راهنمای نحوه واکنش به اطلاعات ثبتشده در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز از طریق سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع) در دسترس مودیان قرار گرفته و مودیان میتوانند در صورت نیاز از این راهنما برای ثبت صحیح واکنش خود استفاده کنند.