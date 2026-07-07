مسابقات پرش با اسب جام شهدای جنگ رمضان به میزبانی شهرستان زرقان برگزار شد و نفرات برتر در رده‌های مختلف معرفی شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مسابقات پرش با اسب جام شهدای جنگ رمضان به میزبانی هیأت سوارکاری استان فارس در باشگاه سوارکاری کوی بهشت شهرستان زرقان برگزار شد و نفرات برتر در رده‌های مختلف معرفی شدند.

این مسابقات با حضور سوارکارانی از استان‌های فارس، اصفهان، بوشهر و کرمان در فضایی رقابتی و حرفه‌ای برگزار شد.

در رده نونهالان C، رادین خادمی گراشی با‌ای بلک از باشگاه کوی بهشت به مقام اول رسید. عرشیا طباطبایی با هیون از باشگاه ایران زمین دوم شد و آرشام دوست با سینتیا از باشگاه ملل در جایگاه سوم ایستاد.

در رده نوجوانان C، پارسا همدانی با بلسینگ از باشگاه ایران زمین قهرمان شد. محمدرضا گلزار با مجیک مایک از باشگاه کوی بهشت دوم شد و اهورا مسجدی با جسیکا از باشگاه سمند سوم شد.

در رده مالکین، زهرا عباسی با کوین اف زد از باشگاه ملل اول شد، محمد حمزوی با ماهور از باشگاه ماهان دوم شد و محمد کاظم گلزار با ویرندا از باشگاه کوی بهشت سوم شد.

در رده D۱، سید محمد امین سجادی با کارنیا از باشگاه پارادایس قهرمان شد. علی فرهمند با کالیدا از باشگاه ایران زمین دوم شد و مجتبی پورشمس با دیامانت زد از باشگاه کوی بهشت سوم شد.

در رده C۱، علی فرهمند با کالیدا از باشگاه ایران زمین اول شد، مجتبی پورشمسی با دی جاکارتا از باشگاه کوی بهشت دوم شد و حامد عباسی با فلورت از باشگاه ملل سوم شد.

در رده سوار مبتدی، فرانک رفیعی، محمدجواد خلیلی، امین دانشمندی، فاطمه موسوی، نیایش رضایی، عبدالرسول مدرسی، پرویز خایفی، ویانا مقدسی و امیر کیومرثی موفق به کسب مقام شدند.

در رده اسب مبتدی، وحدت کاظمی با سیمون او از باشگاه ملل، مجتبی پورشمسی با آلرمن از باشگاه کوی بهشت و ابراهیم مقدسی با آتلانتیس از باشگاه کوی بهشت از جمله برترین‌ها بودند.

در رده اسب‌های زایچه ایران، مرتضی پورشمسی با کالاندا از باشگاه کوی بهشت قهرمان شد. عرشیا طباطبایی با هیون از باشگاه ایران زمین دوم شد و امین باقری با فینیکس از باشگاه پارسا سوم شد.

در رده دشواری تدریجی، مرتضی پورشمسی با الینکا از باشگاه کوی بهشت اول شد، مجتبی پورشمسی با مجیک مایک از باشگاه کوی بهشت دوم شد و مهدی باقری با اریس لیدی از باشگاه ملل سوم شد.

در رده B۱، حامد عباسی با کویین اف از باشگاه ملل اول شد، علی فرهمند با فلوگل از باشگاه ایران زمین دوم شد و مرتضی پورشمسی با کارین از باشگاه پارسا اصطال سوم شد.

در رده نونهالان B، رادین خادمی با‌ای بلک از باشگاه کوی بهشت قهرمان شد، آرشام دوست با سینتیا از باشگاه ملل دوم شد و باران طهماسبی با کندی از باشگاه پارادیس سوم شد.

در رده نوجوانان B، امیر علی طباطبایی با یونیک از باشگاه ایران زمین اول شد، ایلیا علیپوریان با ریوه‌پی از باشگاه کوی بهشت دوم شد و امیرعلی اخباریه با دیزرت از باشگاه پارادایس سوم شد.