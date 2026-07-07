به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی تقویت سیستم کم فشار در نقشه‌های سطح زمین و در نتیجه افزایش گرادیان فشار منطقه تا پایان هفته سبب وزش باد‌های شدید همراه با گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.

زارعی افزود: در مناطق مستعد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را نیز به دنبال خواهد داشت و در مرز شرقی هم طوفان گرد و خاک و بروز خسارت دور از انتظار نیست.

وی گفت: دما هم تا صبح فردا روند کاهش نسبی دارد و تا حدودی از شدت گرما به طور موقت کاسته می‌شود و همچنین هشدار سطح زرد در استان صادر شده که در مرز شرقی سطح هشدار نارنجی است.

کارشناس هواشناسی افزود: استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه ها، بنر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و قیم نهال‌های جوان و درختان آسیب پذیر بایستی مورد بررسی قرار بگیرد، از پارک خودرو و توقف کنارساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده اجتناب شود و احتیاط در تردد‌های بین شهری هم مدنظر قرار گیرد.

زارعی گفت: در شبانه روز گذشته خنک‌ترین ایستگاه خراسان جنوبی قهستان با کمینه دمای ۱۸ درجه سیلسیوس و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۷ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بود.

وی افزود: نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۲۲و ۳۸ درجه سیلسیوس گزارش شده است.

بیشترین سرعت وزش باد نیز از ایستگاه‌های درح و بندان با ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.