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هواشناسی استان از امروز (۱۶ تیر) تا پایان هفته در خصوص وزش باد شدید در مرز شرقی هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی تقویت سیستم کم فشار در نقشههای سطح زمین و در نتیجه افزایش گرادیان فشار منطقه تا پایان هفته سبب وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.
زارعی افزود: در مناطق مستعد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را نیز به دنبال خواهد داشت و در مرز شرقی هم طوفان گرد و خاک و بروز خسارت دور از انتظار نیست.
وی گفت: دما هم تا صبح فردا روند کاهش نسبی دارد و تا حدودی از شدت گرما به طور موقت کاسته میشود و همچنین هشدار سطح زرد در استان صادر شده که در مرز شرقی سطح هشدار نارنجی است.
کارشناس هواشناسی افزود: استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانه ها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی و قیم نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر بایستی مورد بررسی قرار بگیرد، از پارک خودرو و توقف کنارساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده اجتناب شود و احتیاط در ترددهای بین شهری هم مدنظر قرار گیرد.
زارعی گفت: در شبانه روز گذشته خنکترین ایستگاه خراسان جنوبی قهستان با کمینه دمای ۱۸ درجه سیلسیوس و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۷ درجه سیلسیوس گرمترین نقطه استان بود.
وی افزود: نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۲۲و ۳۸ درجه سیلسیوس گزارش شده است.
بیشترین سرعت وزش باد نیز از ایستگاههای درح و بندان با ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.