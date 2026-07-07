معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت شناخت سیره و ابعاد شخصیتی رهبر شهید، گفت: آشنایی نسل جوان با مرام، دانش، اخلاق و منش این شخصیت برجسته، زمینه‌ساز تعمیق معرفت، الگوگیری صحیح و تقویت سرمایه‌های فکری و فرهنگی جامعه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، فرید نجف‌نیا با حضور در برنامه «امروز البرز» با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی رهبر شهید، گفت: یکی از راه‌های دستیابی به معرفت نسبت به ولی خدا، آشنایی با مرام، سیره و منش ایشان است و این ایام فرصت مناسبی برای نسل جوان است تا با مطالعه و شناخت عمیق‌تر، ابعاد مختلف شخصیت ایشان را مورد توجه قرار دهند.

وی با حضور در صدا و سیمای البرز افزود: سال‌ها باید درباره هوشمندی، دانش، توانمندی، مدیریت و ویژگی‌های علمی و فرهنگی این شخصیت بزرگ مطالعه و گفت‌و‌گو شود؛ چرا که با بررسی زندگی ایشان می‌توان دریافت رشد شخصیتی ایشان در همه ابعاد، متوازن، کامل و الگوساز بوده است.

نجف‌نیا با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی رهبر شهید در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز اظهار کرد: همان‌گونه که برای اهل‌بیت (ع) از مظلومیت همراه با اقتدار آنان اندوهگین می‌شویم، درباره رهبر شهید نیز همین حقیقت وجود دارد؛ ایشان در اوج مظلومیت، مقتدرانه مسیر هدایت جامعه را دنبال کردند.

وی در پایان به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: انسان‌های هوشمند و حقیقت‌شناس باید قدر چنین شخصیت‌هایی را بدانند و با شناخت صحیح از سیره و منش آنان، از این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی و معنوی برای رشد فردی و اجتماعی بهره بگیرند.