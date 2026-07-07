مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی قاچاقچی ۱۶۴ رأس دام سبک در سنندج خبر داد و گفت: این محموله قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و با حکم تعزیرات حکومتی استان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی، این محموله دام قاچاق را هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور سنندج - کامیاران و از داخل یک دستگاه کامیون کشف شد.

رحیمیان افزود: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان ارجاع, و حکم قانونی برای متخلف صادر شد.