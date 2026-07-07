استاندار کرمان با اشاره به فضای همدلی موجود در استان گفت: وفاق میان دستگاه‌ها و مردم در دو سال گذشته موجب شده مسائل مختلف استان با کمترین چالش دنبال شود.

آمادگی کامل استان برای خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری مراسم بزرگداشت

آمادگی کامل استان برای خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری مراسم بزرگداشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای مرکز کرمان با اشاره به دو دیدار خود با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در یکی از این دیدارها در دوران استانداری یزد و همزمان با برگزاری کنگره شهدا، گزارشی از مسائل استان ارائه کردم و در دیدار دیگری نیز در جمع استانداران کشور از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شدم.

وی افزود: مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدارها، تقویت ارتباط مسئولان با مردم، گسترش اختیارات استانداران، برنامه‌محوری در مدیریت استان‌ها و مقابله با زمینه‌های فساد و رانت بود.

استاندار کرمان با بیان اینکه پس از این توصیه‌ها جلسات متعددی برای تدوین برنامه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: برنامه «کرمان بر فراز» با هدف پیگیری ابعاد مختلف توسعه استان تدوین شده و اجرای آن آغاز شده است.

طالبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های استان برای برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت امام شهید اظهار کرد: از نخستین روز تشکیل ستاد ملی، ستاد استانی نیز در دو سطح راهبردی و عملیاتی با مأموریت‌های ایمنی، امنیت و خدمات‌رسانی تشکیل شد.

وی افزود: کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های امنیت، رسانه، اسکان، مواکب، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و ایمنی فعالیت خود را آغاز کردند و مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و بنگاه‌های اقتصادی استان در اجرای برنامه‌ها مشارکت داشتند.

استاندار کرمان ادامه داد: گروه‌هایی از استان برای پیگیری امور زائران در تهران، مشهد و قم مستقر شدند و همزمان اتاق وضعیت روزانه برای رصد مستمر فعالیت‌های ستاد تشکیل شد.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای اسکان، تغذیه و خدمات‌رسانی به زائران در شهرهای مقصد فراهم شده است، گفت: برنامه‌های بزرگداشت نیز به‌صورت روزانه در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و مراسم اصلی یادبود امام شهید هفته آینده در مصلای کرمان برگزار خواهد شد.

طالبی همچنین از استقرار امکانات در مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و اتخاذ تدابیری برای کاهش مشکلات تأمین سوخت در مسیرهای تردد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کرمان از نظر تعداد زائران اعزامی به مشهد دومین استان کشور است، این موضوع را نشانه علاقه و دلبستگی مردم استان به رهبر شهید انقلاب دانست.

وفاق، عامل مدیریت موفق استان در دوران جنگ

استاندار کرمان با اشاره به فضای همدلی موجود در استان گفت: وفاق میان دستگاه‌ها و مردم در دو سال گذشته موجب شده مسائل مختلف استان با کمترین چالش دنبال شود.

وی افزود: کرمان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و پشتیبانی از نیروهای مسلح در دوران جنگ، مدیریت هماهنگی را تجربه کرده و بازار استان نیز با ثبات اداره شده است.

طالبی ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم و برنامه‌های مختلف از جلوه‌های این همدلی بوده و این اقدامات مورد توجه مسئولان کشوری قرار گرفته است.

وی با اشاره به مدیریت اقتصادی استان در دوران جنگ گفت: جلسات شورای تنظیم بازار به‌صورت روزانه برگزار شد و هدف اصلی، تأمین کالاهای اساسی، ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز و استفاده از اختیارات واگذارشده دولت برای حفظ ثبات بازار بود.

استاندار کرمان تصریح کرد: در این دوره هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشد و حتی در مواردی که پیشنهاد توقف فعالیت برخی واحدها مطرح بود، با تصمیم شورای تأمین، فعالیت آن‌ها ادامه یافت.

وی افزود: با وجود مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات، روند تولید در بخش‌های مختلف متوقف نشد و همزمان پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و نیروگاه‌های خورشیدی نیز به بهره‌برداری رسید.

طالبی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی استان اظهار کرد: بزرگ‌ترین طرح بهسازی جاده‌های کشور با اعتبار چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در کرمان آغاز شده و محورهای اصلی استان از ورودی انار تا مرز سیستان و بلوچستان و مسیر هرمزگان را شامل می‌شود.

وی افزود: بیش از ۲۰ پیمانکار به‌صورت همزمان در این پروژه فعالیت می‌کنند.

استاندار کرمان همچنین از آغاز اجرای قطعات جدید محورهای راور، بافت، زرند، سیریز وکوهبنان خبر داد و گفت: برای اجرای بیش از ۲۶۰ کیلومتر آزادراه با مشارکت دولت و بخش خصوصی توافق شده است.

طالبی درباره طرح‌های تأمین آب شرب استان گفت: با تأمین اعتبار جدید، خط اضطراری انتقال آب خلیج فارس برای شهر کرمان ظرف دو تا سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: ۱۰ حلقه چاه اضطراری نیز تجهیز و وارد مدار شده است.

استاندار کرمان همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب برای تأمین آب شرب ۶۶۴ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار فاقد شبکه آب خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و تا هفته دولت نیز ۶۰ روستا از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

طالبی با اشاره به اقدامات اقتصادی استان اظهار کرد: از پایان سال ۱۴۰۳ برنامه‌های توسعه سرمایه‌گذاری آغاز شده و کرمان به مقصد نخست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تبدیل شده است.

وی ارتقای شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری، فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ظرفیت‌های استان در حوزه معدن، صنعت، گردشگری و خدمات را از عوامل این موفقیت برشمرد.

استاندار کرمان افزود: آثار این اقدامات در شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری و نرخ تورم نمایان شده و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید همکاری می‌کنند.

وی تشکیل شرکت‌های توسعه شهرستان‌ها، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم، ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد.

طالبی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی استان گفت: کرمان در دو سال گذشته میزبان رویدادهای متعدد ملی در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی بوده است.

وی همچنین از اجرای طرح «دهکده امید و زندگی» به‌عنوان مرکزی برای اسکان، آموزش، درمان و توانمندسازی معتادان خبر داد و افزود: این مجموعه با حمایت دولت و بنگاه‌های اقتصادی در حال تکمیل است و تمامی نیازهای حوزه درمان و بازتوانی معتادان در آن پیش‌بینی شده است.

استاندار کرمان ایجاد مراکز ماده ۱۶ در شهرستان‌ها، اجرای برنامه‌های پیشگیری، استفاده هدفمند از مسئولیت اجتماعی صنایع برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های مسئله‌محور را از دیگر اقدامات استان در این حوزه برشمرد.

وی همچنین گفت: اعتبارات استانی برای اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش و حمایت از دانشگاه‌ها اختصاص یافته و شورای مهارتی استان نیز با مشارکت دستگاه‌های آموزشی برای توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی تشکیل شده است.

طالبی در پایان اظهار کرد: با تأمین منابع لازم و همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی نیز با مشارکت دستگاه‌های مسئول در حال اجراست.