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مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از اعزام ۱۵ تیم تخصصی امداد و نجات این جمعیت در قالب ۵۵ نیروی عملیاتی برای پوشش امدادی مراسم تشییع شهید قائد امت در شهرهای نجف و کربلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی با اعلام این خبر اظهار کرد:این تیمها از دیروز ۱۵ تیر ماه مأموریت خود را آغاز کردهاند و تا پایان برگزاری مراسم و پایان نیاز به پوشش امدادی در کشور عراق خدمات امدادی و عملیاتی را ارائه خواهند داد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی اعزامشده از زبدهترین نجاتگران عملیاتی جمعیت هلال احمر سراسر استان هستند که در طول مدت مأموریت، خدمات امدادی لازم را به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم ارائه خواهند کرد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: این جمعیت علاوه بر عملیات برون مرزی در کربلا و نجف با بهره گیری از ۵ خودروی آمبولانس مجهز و ۵ تیم واکنش سریع پشتیبانی آیین تشییع پیکر پاک قائد شهید امت در تهران، قم و مشهد مشارکت دارد و با بهره گیری از ظرفیت آمادگی بیش از یک هزار نجاتگر پا بکار با بکارگیری ۵۰ آمبولانس و ۳۰ خودروی ست نجات و کمک فنر دار محورهای مواصلاتی درون استان را در چهار محور جنوب به شمال، شرق به غرب و بلعکس در حال پشتیبانی کامل دارند.