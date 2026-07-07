منابع محلی از یورش گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به چند منطقه در کرانه باختری و قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع محلی از یورش گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به چند منطقه در کرانه باختری و قدس اشغالی خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اشغالگر به شهرهای جنین، طوباس، نابلس، البیره و نیز اردوگاه شعفاط در شمال قدس یورش بردند و در برخی مناطق اقدام به شلیک گسترده گاز اشک‌آور کردند.

در جنین چند فلسطینی بازداشت شدند و یک نفر هم هدف گلوله نیروهای اشغالگر قرار گرفت و زخمی‌شد. در نابلس نیز اشغالگران چند فلسطینی را بازداشت کردند.