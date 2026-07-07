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مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گیلان از برپایی ۴ موکب با مشارکت ۳۰ مرکز نیکوکاری در استان برای خدمترسانی به شرکت کنندگان مراسم بدرقه رهبر شهید در این ایام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید مجتبی جلالی پور گفت: کمیته امداد امام (ره) گیلان، ۴ موکب محوری در شهرهای آستارا، رودسر، رودبار و رشت، با مشارکت ۳۰ مرکز نیکوکاری، برای خدمت رسانی به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری قائد شهید امت برپا کرد.
وی افزود: همچنین نذورات مردم گیلان برای پذیرایی از عزاداران رهبر شهید در مواکب کمیته امداد مستقر در تهران شامل برنج، چای، آب معدنی، کلوچه، آب میوه و شربت به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون تومان ارسال شد.
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گیلان با اشاره به ایجاد بستر لازم برای حضور گسترده کارکنان این نهاد و خانوادههای مددجوی در این مراسم، گفت: مواکب ویژهای برای اسکان و پذیرایی این افراد در استانهای تهران، مشهد و قم به همت ستاد بزرگداشت عروج خونین امام و رهبر شهید در استان، ستاد مربوطه در استان تهران و کمیته امداد و مراکز نیکوکاری این استانها برپا شد.