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اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران

اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان به امامت آیت الله جوادی آملی در مسجد جمکران برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۰:۱۵
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برچسب ها: اقامه نماز ، مسجد جمکران ، رهبر شهید
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