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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: تا اواخر هفته در نواحی مرزی وزش باد گاهی شدید پیشبینی میشود و تا روز پنجشنبه دمای هوا حدود ۲ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اعلام کرد: تا اواخر هفته در نواحی مرزی استان وزش باد گاهی شدید خواهد بود.
وی افزود: احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی و همچنین افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.
رستمی در خصوص وضعیت دما گفت: تا روز پنجشنبه کاهش نسبی دما حدوداً ۲ درجه مورد انتظار است، اما از روز جمعه روند افزایش دما آغاز میشود.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: طی هفته آینده، توده هوای گرمی در سطح استان مستقر خواهد شد.