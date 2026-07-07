کارشناس هواشناسی ایلام گفت: تا اواخر هفته در نواحی مرزی وزش باد گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود و تا روز پنجشنبه دمای هوا حدود ۲ درجه کاهش می‌یابد.

هوای ایلام خنک می‌شود / وزش باد و گرد و غبار در مرز‌ها

هوای ایلام خنک می‌شود / وزش باد و گرد و غبار در مرز‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اعلام کرد: تا اواخر هفته در نواحی مرزی استان وزش باد گاهی شدید خواهد بود.

وی افزود: احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی و همچنین افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.

رستمی در خصوص وضعیت دما گفت: تا روز پنجشنبه کاهش نسبی دما حدوداً ۲ درجه مورد انتظار است، اما از روز جمعه روند افزایش دما آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: طی هفته آینده، توده هوای گرمی در سطح استان مستقر خواهد شد.