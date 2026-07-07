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مرد و زن و کودک افغان در روزهایی که پیکر مطهر آقای شهیدمان در حال تشییع است از راه دور محفل انس با قرآن گرفتند و اینگونه برای امام شهیدمان مرثیه خواندند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ آرزویشان در این روزها حضور در کنار مردان و زنان ایران بود و زنان ایرانی مقیم افغانستان بیشتر از بقیه از نبودشان در ایران در این روزها حسرت میخوردند.
انصافاً مردم افغانستان در همه روزهایی که از شهادت قائد شهید امت گذشت هیچ کم نگذاشتند و در کنار مردم ایران هم حامی ایرانیان بودند و هم قدردان مجاهدتهای رهبر شهیدمان.