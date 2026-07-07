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فرماندار دامغان برنامههای این شهرستان را برای اسکان، پذیرایی و اعزام زائران به مراسم بدرقه و وداع با پیکر امام شهید تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ علیرضا نوچه ناسار با اشاره به تشکیل کمیتههای هماهنگی برنامههای بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان دامغان گفت: محلهای پذیرایی و اسکان زائران در مدارس، مساجد، هیاتهای مذهبی، خوابگاههای دانشجویی و سالنهای ورزشی در شهرها و روستاهای این شهرستان تدارک دیده شده است.
وی همچنین از برپایی ۵۵ موکب پذیرایی در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد مقدس در محدوده جادههای شهرستان دامغان خبر داد.