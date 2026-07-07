کارشناس سیاسی با بیان اینکه مبانی فکری انقلاب اسلامی بر پایه اسلام، توحید و ولایت شکل گرفته است، گفت: دشمنان در چهار دهه گذشته با هدف تضعیف این مبانی، جنگ رسانه‌ای و روانی گسترده‌ای را علیه اندیشه‌های انقلاب اسلامی دنبال کرده‌اند.

انقلاب اسلامی بر پایه اسلام، توحید و ولایت شکل گرفته است

انقلاب اسلامی بر پایه اسلام، توحید و ولایت شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، حجت‌الاسلام رسولی، کارشناس سیاسی، در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: امام خمینی (ره) به عنوان تئوریسین انقلاب اسلامی، مبانی فکری نهضت را تبیین کردند و شهید مطهری نیز با آثار خود در تبیین اندیشه‌های اسلامی نقش‌آفرین بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز با نگارش آثار مرتبط با اندیشه‌های انقلاب اسلامی، این ساختار فکری را در مسیر مبارزه با استکبار تبیین و نهادینه کردند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: مبانی فکری اسلام همواره در برابر استکبار ایستاده و رهبر شهید انقلاب، استکبار را «استعمار مدرن» می‌دانستند؛ مفهومی که بیانگر بهره‌گیری قدرت‌های سلطه‌گر از شیوه‌ها و ابزار‌های نوین برای اعمال نفوذ و سلطه است.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اقدامات دشمنان علیه انقلاب اسلامی گفت: در ۴۷ سال گذشته، دشمنان با به‌کارگیری ابزار‌های مختلف رسانه‌ای و روانی تلاش کرده‌اند تئوریسین‌های انقلاب و باور‌های بنیادین اسلام، از جمله توحید، ولایت و ارزش‌های دینی را هدف هجمه قرار دهند.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره مقابله با استکبار در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: ایشان مبارزه با استکبار را اقدامی عقلانی و شرعی می‌دانستند و بر استمرار این مسیر تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید داشتند.