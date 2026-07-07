پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری آیین بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، موکب هایی در ابتدای جاده زرند و در خروجی شهر کرمان برای خدمترسانی به زائران مشهد مقدس و بدرقهکنندگان برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،در این موکب که در جوار ثامنالحجج (ع) فعالیت میکند، خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران و مسافران ارائه میشود و تا پایان آیین بدرقه، آماده میزبانی از مردم خواهد بود.
این موکب با مشارکت مجموعههای خدماترسان از جمله شهرداری منطقه یک کرمان، در راستای خدمت به زائران و تسهیل حضور مردم در این آیین معنوی برپا شده است.