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شبکههای مختلف خارجی تصاویری از جمعیت میلیونی حضور گسترده مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران برای اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید منتشر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بازتاب حضور گسترده مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران برای اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد مجاهد امت.
شبکه های العهد، الغدیر، المیادین و المسیره تصاویری از جمعیت میلیونی در مسجد مقدس جمکران و شهر قم را منتشر کردند.
شبکه الغدیر تصاویری از حضور فرزند سید حسن نصر الله دبیر کل سابق جنبش حزب الله لبنان را در مسجد مقدس جمکران پخش کرد.
خبرگزاری فرانسه، شبکه سی ان ان آمریکا و روزنامه گاردین از دیگر رسانه هایی هستند که تصاویر حضور گسترده عزاداران را در قم مخابره کردند.
گاردین گزارش داد: میلیونها نفر در چهارمین روز مراسم تشییع آیتالله سید علی خامنهای شرکت کردند.
نصر الدین عامر عضو ارشد انصار الله یمن در پیامی در فضای مجازی نوشت: مراسم تشییع آیت الله خامنه ای به انقلابی در ایران و منطقه تبدیل شد. فیلم و عکس نمی تواند حضور میلیون ها عزاداران را در این مراسم ثبت کند.
خبرگزاریهای داخلی افغانستان با پوشش لحظه به لحظه مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، آمار شرکتکنندگان را «میلیونی» توصیف کرند و آن را نشانهای از اتحاد و همبستگی ملی مردم ایران دانستند.
وبسایت خبرگزاری جمهور گزارش داد که سیل عظیم عزاداران در روز ۱۶ تیر در شهر مقدس قم حضور یافتند.
بازتاب این مراسم در شبکههای اجتماعی افغانستان بسیار پررنگ بود و کاربران افغانستانی حضور گسترده مردم در این آیین را نمادی از پایبندی ملت ایران به نظام و رهبری ایران دانستند.
خبرگزاری آواپرس و رسانههای همسو، این مراسم را به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای ژئوپولیتیک جهان اسلام پوشش دادند.
آنها بر ادای احترام هیئت بلندپایه افغانستان به پیکر رهبر سابق ایران و ریشههای عمیق روابط دو کشور تأکید کردند.
شبکه های تلویزیونی طلوع و آریانا نیز امروز عناوین اخبارشان را به شکوه این مراسم تشییع اختصاص دادند.