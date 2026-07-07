به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بازتاب حضور گسترده مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران برای اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد مجاهد امت.

شبکه های العهد، الغدیر، المیادین و المسیره تصاویری از جمعیت میلیونی در مسجد مقدس جمکران و شهر قم را منتشر کردند.

شبکه الغدیر تصاویری از حضور فرزند سید حسن نصر الله دبیر کل سابق جنبش حزب الله لبنان را در مسجد مقدس جمکران پخش کرد.

خبرگزاری فرانسه، شبکه سی ان ان آمریکا و روزنامه گاردین از دیگر رسانه هایی هستند که تصاویر حضور گسترده عزاداران را در قم مخابره کردند.

گاردین گزارش داد: میلیون‌ها نفر در چهارمین روز مراسم تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شرکت کردند.

نصر الدین عامر عضو ارشد انصار الله یمن در پیامی در فضای مجازی نوشت: مراسم تشییع آیت الله خامنه ای به انقلابی در ایران و منطقه تبدیل شد. فیلم و عکس نمی تواند حضور میلیون ها عزاداران را در این مراسم ثبت کند.

خبرگزاری‌های داخلی افغانستان با پوشش لحظه‌ به‌ لحظه مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، آمار شرکت‌کنندگان را «میلیونی» توصیف کرند و آن را نشانه‌ای از اتحاد و همبستگی ملی مردم ایران دانستند.

وب‌سایت خبرگزاری جمهور گزارش داد که سیل عظیم عزاداران در روز ۱۶ تیر در شهر مقدس قم حضور یافتند.



بازتاب این مراسم در شبکه‌های اجتماعی افغانستان بسیار پررنگ بود و کاربران افغانستانی حضور گسترده مردم در این آیین را نمادی از پایبندی ملت ایران به نظام و رهبری ایران دانستند.

خبرگزاری آواپرس و رسانه‌های همسو، این مراسم را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ژئوپولیتیک جهان اسلام پوشش دادند.

آن‌ها بر ادای احترام هیئت بلندپایه افغانستان به پیکر رهبر سابق ایران و ریشه‌های عمیق روابط دو کشور تأکید کردند.

شبکه های تلویزیونی طلوع و آریانا نیز امروز عناوین اخبارشان را به شکوه این مراسم تشییع اختصاص دادند.

خبرنگار پاکستانی: مراسم تشییع در قم صحنه‌هایی فراتر از تهران رقم زد

«وسیم بادامی» خبرنگار اعزامی شبکه خبری«ای آر وای نیوز» پاکستان، در گزارشی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در شهر قم، این مراسم را دارای صحنه‌هایی کم‌ نظیر و متفاوت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این خبرنگار سرشناس پاکستانی در گزارش خود از منطقه اطراف مسجد جمکران گفت: «صحنه‌های عجیبی در قم دیده می‌شود؛ صحنه‌هایی که از بسیاری جهات با تهران متفاوت است. زنان در حالی که کودکان خود را در کالسکه همراه دارند، در این مراسم حضور یافته‌اند.»

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این خبرنگار پاکستانی با اشاره به فضای حاکم بر شهر قم افزود: اینجا ترکیبی از احساسات مختلف؛ شور، خشم، اندوه و عشق دیده می‌شود و مردم برای حضور در نماز میت خود را به این منطقه رسانده‌اند.»

وسیم بادامی توضیح داد که مسجد جمکران، محل برگزاری نماز میت، از ساعت‌ها قبل مملو از جمعیت شده بود و بسیاری از مردم که نتوانستند خود را به مسجد برسانند، در مسیرهای منتهی به آن توقف کردند.

وی گفت: مردم در طول مسیر چادر برپا کرده‌اند و امکاناتی مانند غذا، نوشیدنی، صبحانه، محل استراحت و خواب برای زائران فراهم شده است. با بسیاری از افرادی صحبت کردیم که در مسیر مانده بودند؛ آنها می‌گفتند قصد داشتند به نماز میت برسند، اما به دلیل ازدحام جمعیت دیگر امکان حرکت به سمت مسجد وجود ندارد و همان‌جا نماز را اقامه خواهند کرد.

خبرنگار شبکه ای‌آر‌وای نیوز با اشاره به گستردگی جمعیت در خیابان‌های اطراف مسجد جمکران گفت: در همه طرف می‌توان جمعیت، پرچم‌ها و حضور مردم را مشاهده کرد. مردم از هر سو به سمت مسجد جمکران در حرکت هستند، اما بسیاری از آنها نمی‌توانند به موقع به محل اصلی برسند.

وی در ادامه گزارش خود تأکید کرد: نماز بر پیکر آیت الله سید علی خامنه ای در نقاط مختلف مسیر نیز برگزار شد، زیرا بلندگوهای مربوط به نماز در مسیر نصب شده بود و بسیاری از مردم همان‌جا به اقامه نماز پرداختند.

وسیم بادامی با اشاره به تجربه حضور خود در مراسم تهران و قم اظهار داشت: قم از بسیاری جهات صحنه‌هایی احساسی‌ تر و باور نکردنی‌ تر از تهران رقم زده است.

این خبرنگار پاکستانی افزود: ما همه این مسیر را پیاده پوشش دادیم. در طول مسیر، بسیاری از مردم می‌گفتند که قصد دارند همین‌جا نماز جنازه را بخوانند، زیرا امکان رفتن به جلو وجود ندارد.

وی گفت: در این مراسم، مردم قم صحنه‌ هایی از همدلی و حضور گسترده را رقم زدند؛ بسیاری از خانه‌های خود را برای پذیرایی از مردم باز کردند و خدماتی مانند غذا و محل اقامت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دادند. این خبرنگار پاکستانی با اشاره به فضای حاکم بر شهر قم افزود: اینجا ترکیبی از احساسات مختلف؛ شور، خشم، اندوه و عشق دیده می‌شود و مردم برای حضور در نماز میت خود را به این منطقه رسانده‌اند.»وسیم بادامی توضیح داد که مسجد جمکران، محل برگزاری نماز میت، از ساعت‌ها قبل مملو از جمعیت شده بود و بسیاری از مردم که نتوانستند خود را به مسجد برسانند، در مسیرهای منتهی به آن توقف کردند.وی گفت: مردم در طول مسیر چادر برپا کرده‌اند و امکاناتی مانند غذا، نوشیدنی، صبحانه، محل استراحت و خواب برای زائران فراهم شده است. با بسیاری از افرادی صحبت کردیم که در مسیر مانده بودند؛ آنها می‌گفتند قصد داشتند به نماز میت برسند، اما به دلیل ازدحام جمعیت دیگر امکان حرکت به سمت مسجد وجود ندارد و همان‌جا نماز را اقامه خواهند کرد.خبرنگار شبکه ای‌آر‌وای نیوز با اشاره به گستردگی جمعیت در خیابان‌های اطراف مسجد جمکران گفت: در همه طرف می‌توان جمعیت، پرچم‌ها و حضور مردم را مشاهده کرد. مردم از هر سو به سمت مسجد جمکران در حرکت هستند، اما بسیاری از آنها نمی‌توانند به موقع به محل اصلی برسند.وی در ادامه گزارش خود تأکید کرد: نماز بر پیکر آیت الله سید علی خامنه ای در نقاط مختلف مسیر نیز برگزار شد، زیرا بلندگوهای مربوط به نماز در مسیر نصب شده بود و بسیاری از مردم همان‌جا به اقامه نماز پرداختند.وسیم بادامی با اشاره به تجربه حضور خود در مراسم تهران و قم اظهار داشت: قم از بسیاری جهات صحنه‌هایی احساسی‌ تر و باور نکردنی‌ تر از تهران رقم زده است.این خبرنگار پاکستانی افزود: ما همه این مسیر را پیاده پوشش دادیم. در طول مسیر، بسیاری از مردم می‌گفتند که قصد دارند همین‌جا نماز جنازه را بخوانند، زیرا امکان رفتن به جلو وجود ندارد.وی گفت: در این مراسم، مردم قم صحنه‌ هایی از همدلی و حضور گسترده را رقم زدند؛ بسیاری از خانه‌های خود را برای پذیرایی از مردم باز کردند و خدماتی مانند غذا و محل اقامت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دادند.