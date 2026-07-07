به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رضا عبدالله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با اشاره تعطیلی سه شنبه و چهارشنبه در سمنان به منظور تسهیل امور زائران بدرقه رهبر شهید در قم و مشهد گفت: با تعیین مراکز و شعب کشیک اداری و بانکی خدمات ضروری و عمومی بدون وقفه ادامه داشته و واحد‌های کشیک دستگاه‌های اجرایی و بانک ها، مراکز امدادی، درمانی، امنیتی و انتظامی و واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.