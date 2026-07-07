دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به تهدید مردم ایران توسط ترامپ گفت: با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به تهدید مردم ایران توسط ترامپ گفت: با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.

ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: به رییس جمهور متوهم امریکا که امروز ۹۱ میلیون ایرانی را تهدید کرده است می‌گویم: پیش از این تو بعنوان رییس یک کشور بی‌ریشه با تاریخ ۲۵۰ ساله با ادبیات مشابه از محو تمدن چند هزار ساله ایران سخن گفته بودی و نتیجه برایتان جز شکست و استیصال و درخواست مذاکره و آتش‌بس نبود! ایرانی با زبان تهدید بیگانه است.

ذوالقدر تصریح کرد: پس با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.