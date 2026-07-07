جنگ روایتها با حضور مردم ایران به نفع جبهه حق رقم خورده است
کارشناس سیاسی، با اشاره به تداوم نبرد حق و باطل در طول تاریخ، گفت: استکبار جهانی همواره در کنار جنگ سخت، از جنگ نرم، عملیات روانی و جنگ روایتها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تغییر محاسبات مردم و مسئولان بهره گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
علی حجرگشت، در برنامه «نگاه مردم» با بیان اینکه نبرد حق و باطل از آغاز تاریخ بشریت وجود داشته و همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: استکبار جهانی برای تحقق اهداف خود از شیوههای مختلف استفاده میکند و همواره جنگ نرم را در کنار جنگ سخت پیش برده است.
وی با حضور در سیمای البرز افزود: مباحث روایتی، فرهنگی و رسانهای از مهمترین ابعاد جنگ نرم به شمار میرود و دشمن تلاش میکند با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تغییر سبک زندگی مردم، اهداف خود را دنبال کند.
حجرگشت با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جنگ شناختی تصریح کرد: تغییر نگاه و محاسبات مردم و مسئولان تصمیمساز، از مهمترین شگردهای دشمن است و استکبار هر روز با بهرهگیری از عملیات روانی و روایتهای تحریفشده، تلاش میکند خود را پیروز میدان معرفی کند.
این کارشناس سیاسی در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: دشمن در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط، از ابزارهای مختلف جنگ نرم استفاده میکند، اما بصیرت ملت ایران و تربیت انقلابی که از مکتب امام مجاهد شهید ایران شکل گرفته، بسیاری از این توطئهها را ناکام گذاشته است.
وی با بیان اینکه رسانهها و افکار عمومی امروز میدان اصلی جنگ روایتها هستند به مجری سیمای البرز گفت: پایبندی مردم ایران به نظام اسلامی، مهمترین عامل خنثیسازی روایتسازیهای دشمن است و امروز مردم قهرمان ایران، نقش اصلی را در جنگ روایتها ایفا میکنند.