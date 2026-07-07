پخش زنده
امروز: -
در تاریخ معاصر ایران، معدود سفرهایی را میتوان یافت که هم از نظر عمق مردمی و شور اجتماعی، و هم از منظر تأثیرات ماندگار در توسعه و هویت یک استان، چنین جایگاهی یافته باشند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سفر حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر شهید، به استان چهارمحال و بختیاری در پانزدهم مهرماه ۱۳۷۱، یکی از آن رخدادهای سرنوشتساز است که امروز، پس از گذشت ۳۴ سال، همچنان در حافظه جمعی مردم این خطه زاگرسنشین زنده است. سفری که نه صرفاً یک بازدید رسمی، بلکه جلوهای از پیوند عمیق میان رهبری و مردم و میان آرمان انقلاب و واقعیت زیست مردمی در مناطق محروم بود.