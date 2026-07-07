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رزمایش آمادگی دستگاههای مختلف خراسان رضوی برای مراسم تشییع آقای شهید امت در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: در آستانه بدرقه آقای شهید ایران در مشهدالرضا دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در قالب یک مانور مشترک، میزان آمادگی و هماهنگی خود را برای ارائه خدمات به زائران و شهروندان به نمایش گذاشتند.
مهدی شاد افزود: در این مانور، دستگاههای امدادی، خدماتی، انتظامی و اجرایی، آخرین هماهنگیهای عملیاتی را در حوزههای امدادرسانی، مدیریت ترافیک، خدمات شهری، سلامت و پشتیبانی مورد ارزیابی قرار دادند.