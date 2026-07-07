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شبکه نمایش سیما، چهار فیلم سینمایی «چشمهای آبی زهرا»، «ویلاییها»، «معصومیت از دست رفته» و «امام علی (ع)» را در ساعات ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ روز سهشنبه ۱۶ تیرماه برای مخاطبان پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «چشمهای آبی زهرا» به کارگردانی علی درخشی سه شنبه ۱۶ تیر ماه ساعت ۱۷ پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی جهانبخش سلطانی، حسین معلومی، جمشید جهانزاده و سومیتا حسام ایفای درباره یکی از عوامل بلندپایه رژیم صهیونیستی است که قصد حضور در انتخابات این رژیم را دارد.
او پسر نوجوان ناقصالخلقهای دارد و همین موضوع باعث میشود تا یک گروه پزشکی را برای جستوجو در اردوگاههای مردم فلسطین، بسیج کند تا به دنبال تعویض اجزای بدن اشخاصی که از نظر پزشکی با فرزندش مشابهت دارند، بگردند که در این میان زهرا، دختر یکی از کشتهشدگان فلسطینی، برای جابهجایی چشمش با فرزند او انتخاب میشود و.....
فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی منیر قیدی، سه شنبه ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
این فیلم روایتگر خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است.
عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد.
پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد و......
ثریا قاسمی، طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان، صابر ابر، فریما کهنموئی، گیتی قاسمی، معصومه بیگی، علیرضا داوری و علیرضا پریشانی در «ویلاییها» نقش آفرینی کردهاند.
فیلم «معصومیت از دست رفته» به کارگردانی داود میرباقری به همت شبکه نمایش در قالب فیلم، سه شنبه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
امین تارخ، سارا خوئینی ها، فریبا کوثری، امین زندگانی، حدیث فولادوند، انوشیروان ارجمند و داریوش فرهنگ از جمله بازیگران این فیلم هستند که داستان «معصومیت از دست رفته» به سده نخست هجری بر میگردد و با محوریت شخصیتی به نام شوذب شکل میگیرد.
همچنین فیلم «امام علی (ع)» به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری که به زندگی علی ابن ابیطالب (ع) میپردازد و به همت شبکه نمایش در قالب فیلم، سه شنبه ۱۶ تیر ماه ساعت ۲۳ پخش میشود.
داریوش ارجمند، مهدی فتحی، بهزاد فراهانی، محمدرضا شریفینیا، سیروس گرجستانی، اصغر همت، ویشکا آسایش، انوشیروان ارجمند، چنگیز وثوقی، سعید نیکپور، جواد خدادادی، عنایتالله شفیعی، عنایت بخشی و منصور والامقام در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.