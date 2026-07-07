به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با آغاز دهه دوم ماه محرم، خانه‌های شهر درق یکی پس از دیگری میزبان محافل روضه‌خوانی می‌شوند؛ سنتی دیرینه که تا شام شهادت امام رضا علیه‌السلام، هر روز به‌صورت خانه به خانه ادامه دارد.

میزبانی امروز، فردا به خانه‌ای دیگر سپرده می‌شود؛ روضه‌هایی که با حضور مردم، یاد و پیام عاشورا را زنده نگه داشته‌اند.

خانه‌به‌خانه، نام سیدالشهدا علیه‌السلام طنین‌انداز است و این سنت معنوی، همچنان با شور و صمیمیت در شهر درق ادامه دارد.