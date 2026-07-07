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مسئول ستاد مردمی تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس از آمادگی کامل استان سیستان و بلوچستان برای خدمترسانی به زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم فراهی با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم و شهادت رهبر شهید، با تشریح برنامههای خدماتی این ستاد گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، خدمات اسکان و اطعام برای حدود ۱۳ هزار زائر پیشبینی شده که از این تعداد، هفت هزار نفر بهصورت غیرمستقیم و شش هزار نفر بهطور مستقیم در اماکن تعیینشده در شهر مشهد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به برپایی دو موکب در محدوده حرم مطهر رضوی افزود: این دو موکب در حوالی خیابان طبرسی مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات پذیرایی، اسکان موقت و سایر خدمات رفاهی، از زائران و عزاداران پذیرایی خواهند کرد.
فراهی همچنین از حضور گسترده خادمان سیستان و بلوچستان در این مراسم خبر داد و گفت: ۵۰۰ خادم از نقاط مختلف استان برای مشارکت در خدمترسانی به زائران و میهمانان این مراسم سازماندهی شدهاند و در بخشهای مختلف به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به تمهیدات حملونقل زائران خاطرنشان کرد: برای اعزام علاقهمندان به حضور در این مراسم، ۳۵۰ دستگاه اتوبوس از استان سیستان و بلوچستان هماهنگ و آماده اعزام شدهاند تا زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم در این رویداد فراهم شود.
مسئول ستاد مردمی تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس در پایان این حضور را فرصتی تاریخی و کمنظیر دانست و تأکید کرد: امیدواریم توفیق خدمت در این رویداد بزرگ نصیب خادمان شود و بتوانیم سهمی هرچند کوچک در خدمت به زائران و برگزاری باشکوه این مراسم معنوی داشته باشیم.