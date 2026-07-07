رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، جزئیات برنامه‌های عزاداری و گرامیداشت و بدرقه آقای شهید ایران، را در استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام مشرفی با اشاره به برگزاری مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس، گفت: هر چند بسیاری از ارادتمندان خودشان را به مراسم وداع در مشهد مقدس می‌رسانند، اما «مراسم همنوایی جاماندگان از بدرقه آقای شهید ایران»، همزمان با آن آیین وداع باشکوه و تاریخی، بعد از نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مراکز شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در بیرجند در محل مسجد امام حسین (علیه‌السلام) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: پنجشنبه شب، ۱۸ تیرماه، آیین معنوی اقامه «نماز لیله‌الدفن» در مساجد سراسر استان و اجتماعات میدانی برگزار می‌شود و در بیرجند علاوه بر مساجد، این مراسم در «میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی» و «میدان مادر» برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام مشرفی از برگزاری مراسم عزا و سوگواری عمومی در روز‌های جمعه ۱۹ تا یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این اجتماعات میدانی در سراسر استان و در بیرجند در محل «میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی» و «میدان مادر» میزبان عزاداران خواهد بود.

وی گفت: آیین بزرگداشت قائد عظیم الشان شهیدمان، روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ همزمان با اقامه نماز جمعه در تمامی مصلی‌های سطح استان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: آیین بزرگداشت رهبر شهید ایران با عنوان «بیعت با ولایت» نیز روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان (واقع در خیابان شهید مطهری) برگزار خواهد شد.