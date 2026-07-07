به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، به همراه هیئتی از مدیران ستادی و مشاور تالاب انزلی، از بخش‌های مختلف تالاب، از جمله پاسگاه‌های محیط‌بانی ماهروزه و سیاه‌درویشان، بازدید کرد.

در جریان این بازدید، اجرای طرح اضطراری مدیریت آب در بخش غربی تالاب انزلی از طریق کانال‌های ماهروزه و اشکال‌چیکه و نیز بهره‌گیری از راهکار‌های همگن و سازگار با اکوسیستم تالاب با هدف آبگیری هدفمند و بهبود توزیع آب، به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی و اصولی منابع آب تالاب انزلی گفت: استمرار پایش‌های میدانی و اجرای هماهنگ و منسجم طرح‌های مدیریتی، شرط اصلی موفقیت برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب است و این رویکرد با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در سال جاری برای تالاب انزلی افزود: با بهره‌گیری از این اعتبارات، تقویت ناوگان حمل‌ونقل و تجهیزات پشتیبان تالاب در دستور کار قرار گرفته که این امر موجب تسهیل عملیات اجرایی و رفع بخش قابل‌توجهی از مشکلات و چالش‌های موجود در پاسگاه‌های محیط‌بانی مستقر در تالاب انزلی خواهد شد.

حسینی طایفه در ادامه از پیش‌بینی و اختصاص اعتبارات مناسب برای سال آینده خبر داد و گفت: تأمین منابع مالی پایدار، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های مدیریتی و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی و احیایی تالاب انزلی، به‌ویژه در حوزه مدیریت آب تالاب، ایفا خواهد کرد.