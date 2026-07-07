به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حمله مسلحانه به گروهی از نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم ۹ کشته برجای گذاشت.‌ وزارت کشور پاکستان با صدور اعلامیه‌ای ضمن تایید کشته شدن ۹ نفر از نیروهای پلیس در منطقه زیارت از توابع ایالت بلوچستان این کشور گفت که این حمله تروریستی از سوی عناصر تجزیه طلب صورت گرفته است.

برخی از منابع خبری پاکستان به نقل از مسوولان بیمارستانی در شهر زیارت می‌گویند که اجساد ۱۵ نفر از قربانیان حمله تروریستی به سردخانه منتقل شده که هویت ۹ نفر از آنان شناسایی شده است‌.