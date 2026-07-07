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استاندار کرمانشاه با همراهی مدیران اجرایی استان از محور گردشگری رودخانه قرهسو بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای ساماندهی این محور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در این بازدید میدانی آخرین وضعیت ساماندهی بستر و حاشیه رودخانه، روند اجرای طرحهای عمرانی، رفع موانع، مدیریت آلایندههای زیستمحیطی و برنامههای توسعه این محور گردشگری را مورد بررسی قرار داد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، خواستار تسریع در اجرای طرح ساماندهی رودخانه قرهسو شد تا این ظرفیت ارزشمند هرچه زودتر در اختیار شهروندان و گردشگران قرار گیرد.