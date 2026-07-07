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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس، سرویسهای فوقالعاده برای روز چهارشنبه پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و مسئول کمیته حمل و نقل ستاد برنامهریزی و هماهنگی بدرقه رهبر شهید با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان استان معین خراسان رضوی در برنامههای مرتبط با مراسم مشهد مقدس نقشآفرینی میکند، گفت: مقاصد اصلی سفر زائران، شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس است، اما با توجه به نزدیکی استان به مشهد، بیشترین تقاضا مربوط به سفرهای منتهی به مشهد مقدس بوده است.
جلال زاده افزود: پیشفروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی از هفته گذشته آغاز شده و ناوگان استان به صورت ۲۴ ساعته در آمادهباش قرار دارد.
وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس، سرویسهای فوقالعاده نیز برای روز چهارشنبه پیشبینی شده است.
مسئول کمیته حمل و نقل ستاد برنامهریزی و هماهنگی بدرقه رهبر شهید همچنین از هماهنگی برای انتقال وسایل و ملزومات مواکب خبر داد و افزود: تعدادی از مواکب به صورت خودجوش در سطح محورهای استان و همچنین در مشهد مقدس در حال فعالیت هستند و هماهنگیهای لازم برای پشتیبانی و انتقال اقلام مورد نیاز آنان انجام شده است.
جلال زاده با اشاره به اجرای طرح «نذر سفر» نیز گفت: از شهروندانی که با خودروی شخصی عازم مشهد مقدس هستند درخواست میشود در صورت امکان، زائران دیگر را نیز همراه خود ببرند تا زمینه حضور آسانتر علاقهمندان در این مراسم فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت ایمنی راهها و تسهیل تردد زائران افزود: کمیته حمل و نقل در دو بخش اصلی شامل ایمنسازی محورهای مواصلاتی و ساماندهی حمل و نقل عمومی مسافران برنامهریزی کرده است تا زائران با اطمینان خاطر در محورهای استان تردد کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: در بخش ایمنی راهها، اقداماتی از جمله خطکشی محورها، بهروزرسانی تابلوهای جادهای، رفع نواقص و عیوب راهها انجام شده است. همچنین مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی، راهدارخانهها و نمازخانههای مسیر برای استفاده زائران آمادهسازی شدهاند.
جلال زاده افزود: نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی، راهدارخانهها و محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر، روزانه و لحظهای توسط همکاران راهداری انجام میشود و مجموعه ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خراسان جنوبی تمام توان خود را برای ارائه خدمات ایمن، مطلوب و شایسته به زائران به کار گرفته است.