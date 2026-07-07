نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ تورم زمانی کاهش می‌یابد که رشد نقدینگی کنترل، کسری بودجه دولت کاهش پیدا کند و منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طغیانی به راهکار‌های کاهش تورم اشاره کرد و گفت: تورم زمانی کاهش می‌یابد که رشد نقدینگی کنترل، کسری بودجه دولت کاهش پیدا کند و منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مهار تورم، جلوگیری از خلق بی‌رویه پول و انضباط در نظام بانکی است. همچنین دولت باید از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد تا فشار تورمی بر اقتصاد کمتر شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: حمایت از تولید داخلی، افزایش بهره‌وری، رفع موانع سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند موجب افزایش عرضه کالا و خدمات و در نتیجه کاهش فشار‌های تورمی شود.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: همچنین تقویت نظارت بر بازار، جلوگیری از سوداگری، اصلاح نظام مالیاتی، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و اجرای صحیح و دقیق قوانین حمایتی از تولید، از دیگر راهکار‌های مؤثر برای کاهش نرخ تورم به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: مهار پایدار تورم تنها با اجرای سیاست‌های منسجم، تقویت تولید، حفظ ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود و این اقدامات می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم را فراهم کند، اکنون چنین اتفاقی را از سوی متولیان امر شاهد نیستیم لذا باید برای حل موضوع تورم تیم اقتصادی دولت پای کار بیاید در غیر این صورت اقدام قابل محسوس رخ نخواهد داد.