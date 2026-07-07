عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به تداوم جنگ نرم و شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان با هدف قرار دادن باور‌های دفاعی و انسجام ملی، از ابزار‌های رسانه‌ای و عملیات روانی بهره می‌گیرند، اما آگاهی، بصیرت و حضور مردم، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی این توطئه‌هاست.

آگاهی،بصیرت و حضور مردم نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند

آگاهی،بصیرت و حضور مردم نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، سردار محمدرضا نامی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در برنامه «نگاه مردم» با بیان اینکه دشمنان همواره جنگ نرم و سخت را به‌صورت هم‌زمان دنبال کرده‌اند، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، انواع توطئه‌ها از جمله ترور، کودتا، فشار‌های سیاسی، اقدامات نظامی و جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شده است.ایثار و فداکاری مردم و هدایت‌های ولی‌فقیه، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های استکبار را با شکست مواجه کرده و اجازه تحقق اهداف دشمن را نداده است.

نامی با اشاره به گسترش جنگ نرم در دهه‌های اخیر به مجری سیمای البرز گفت: از دهه ۷۰ و ۸۰ اقدامات نرم و شناختی شدت گرفت و در دهه ۹۰ نیز رهبر شهید انقلاب اسلامی با تعابیری همچون «شبیخون فرهنگی» نسبت به این تهدید‌ها هشدار دادند.

وی با بیان اینکه امروز صد‌ها شبکه ماهواره‌ای با سرمایه‌گذاری گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بزرگ‌نمایی مشکلات، وارونه‌نمایی نقاط قوت و تضعیف روحیه و باور‌های مردم از مهم‌ترین راهبرد‌های دشمن در جنگ شناختی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه، جهاد تبیین را راهکار مؤثر مقابله با این جنگ دانست و گفت: نیرو‌های انقلابی باید با نقد‌های سازنده، به تقویت انسجام ملی کمک کنند و از هرگونه نقد مخرب که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند، بپرهیزند.

وی آگاهی، بصیرت، ایثار و فداکاری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ نظام اسلامی برشمرد و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های راهبردی طی دهه‌های گذشته شکست نخورده و جایگاه رهبری و وظیفه‌شناسی مردم از پایه‌های اصلی این موفقیت‌ها بوده است.

نامی در پایان حضور در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: مسئولان باید قدردان همراهی و حضور مردم باشند و با بهره‌گیری از رهنمود‌های رهبری، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را با قدرت ادامه دهند.